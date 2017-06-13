Центристская партия оплатит судебные расходы Эдгара Сависаара

По словам генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, правление партии решило поддержать экс-лидера центристов Эдгара Сависаара и взять на себя все расходы, связанные с начавшимся судебным процессом, сообщает пресс-служба центристов.

Как отметил Корб, руководство партии посчитало, что необходимо продолжить оказывать всяческую поддержку Эдгару Сависаару, но о какой сумме может идти речь — пока неизвестно.

Генсек добавил также, что решение о финансовой помощи было принято исходя из того, что создатель партии находится в сложной ситуации, как из-за судебной тяжбы, так и по состоянию здоровья. Эдгар Сависаар по-прежнему работает в партии в качестве советника по историческим вопросам.