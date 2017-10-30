Центристская партия обсудила сотрудничество в Таллинне с партией "Зеленые Эстонии"

Сегодня в доме Поска состоялась встреча представителей Центристской партии и партии ”Зеленые Эстонии”, на которой стороны обсудили сотрудничество в Таллинне. Кандидат на пост мэра Таллинна от центристов Таави Аас отметил, что совместная работа с ”Зелеными Эстонии” станет хорошей предпосылкой для подачи заявки на титул зеленой столицы Европы, сообщает пресс-служба Центристской партии.

”Центристы по-прежнему выступают за более широкое сотрудничество на уровне города, и представители партии ”Зеленые Эстонии” были открыты для диалога”, — отметил Аас. В ходе переговоров были затронуты в том числе темы улучшения качества воды в Таллиннском заливе, а также сохранения природной среды в черте города

Стороны пришли к единому мнению, что зона отдыха у памятника ”Русалка” должна сохраниться и в интересах местных жителей нужно продолжить ее развитие. ”Самой острой темой переговоров стало строительство Рейди теэ, но по этому вопросу мы ищем подходящие решения, которые бы устроили обе партии”, — сказала председатель партии ”Зеленые Эстонии” Зюлейха Измайлова. ”Наша цель — найти такое решение, которое было бы настолько экологически дружелюбным, насколько это возможно. На сегодняшний день проект уже настолько далеко зашел, но несмотря на это мы постараемся найти оптимальное решение”, — отметила Измайлова. Следующая встреча между центристами и ”зелеными” состоится в среду.