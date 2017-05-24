Сегодня Центристская партия обнародовала свой предвыборный слоган, с которым выступит на местных выборах осенью этого года. ”Другие обещают, мы работаем” — весьма точно отражает текущую ситуацию на политическом ландшафте Эстонии, сообщает Центристская партия в своем пресс-релизе.

Председатель Центристской партии Юри Ратас отметил, что слоган в полной мере отображает деятельность партии и тот опыт руководства самоуправлениям, который есть у центристов. ”Жители Эстонии ждут, чтобы политики действительно начали работать во имя их блага и были способны к сотрудничеству, чтобы представлять интересы населения. Каждое обещание должно быть выполнено и должно быть подкреплено делом. Центристская партия, как на уровне города, так и государства всегда ставила перед собой амбициозные цели и в итоге все идеи были реализованы, а цели достигнуты”, — сказал Ратас.

Ратас добавил также, что за те полгода, что Центристская партия находится в правительстве, удалось весьма значительно продвинуться с реформой пенсионной системы, было достигнуто принципиальное решение о дополнительном финансировании сферы здравоохранения объемом в 215 миллионов евро, что поможет сократить очереди к врачам-специалистам, был сделан шаг в сторону улучшения благосостояния населения, особенно это касается людей с низкими доходами, мы поддержали местные самоуправления и сельскохозяйственный сектор.

”Что же касается Таллинна, то здесь нам удалось претворит в жизнь множество идей. Это касается дополнительной прибавки к пенсии, реставрации детских садов и школ, бесплатного общественного транспорта, улучшения качества социальных услуг, развития городского пространства и многого другого. Результаты всех этих изменений заметны невооруженным взглядом, для этого достаточно прогуляться по городу или взглянуть на результаты опроса среди горожан”, — добавил Юри Ратас.

Председатель партии отметил также, что выборы в органы местного самоуправления крайне важны для партии и это касается всех самоуправлений Эстонии. Во имя этого делается большая работа в каждом городе, в каждой волости. ”Мы смело пойдем на выборы партийным избирательным списком, мы с гордостью можем заявить, что мы можем предложить населению свежие идеи, которые гарантированно будут претворены в жизнь. Предвыборный слоган нашей партии — Другие обещают, мы работаем — подтверждает это в полной мере!” — сказал Юри Ратас.