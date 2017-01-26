Центристская партия не будет востребовать с Сависаара 117 000 евро через суд

Центристская партия оповестила Комиссию по надзору за финансированием партий (ERJK), что готова выплатить за Эдгара Сависаара 117 000 евро. Эту сумму Сависаар потратил на предвыборную кампанию и теперь он должен возвратить ее Таллинну.

Закон разрешает востребовать деньги и с партии. Сегодня Центристская партия решила выплатить городу 117 000 евро вместо Сависаара.

Если партия не согласилась бы погасить эту задолжность, то у ERJK есть право востребовать эту сумму с партии в трехкратном размере.

Первую часть необходимо оплатить к 15 февраля.

Напомним, что государственный суд не удовлетворил жалобу Эдгара Сависаара на решения административного и окружного суда, которые в свою очередь оставили неудовлетворенным его жалобу в отношении предписания комиссии.

Если Центристская партия выплатит за Сависаара этот долг, то будет ли потом требовать от него деньги обратно?

Генеральный секретарь Центристской партии Яак Ааб сказал, что такого намерения со стороны партии нет.