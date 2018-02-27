Центристская партия начинает разрабатывать новую программу

В юбилейный год Эстонской Республики Центристская партия начнет составлять новую программу, рабочую группу возглавит депутат Рийгикогу, профессор Ааду Муст. Ожидается, что новая программа будет готова к осени этого года.

По словам Ааду Муста, партии необходима новая программа действий по той простой причине, что действующая платформа несколько устарела, хотя в ней по-прежнему есть актуальные пункты. ”Цель любой программы — составить долгосрочный план работы и обозначить наиболее важные сферы. Сегодня, со дня утверждения нашей действующей программы, прошло уже много времени, в то время, как время не стоит на месте и все развивается быстрыми темпами, и партия должна приспосабливаться к таким изменениям.” — сказал Муст.

По словам профессора, сегодня проводится анализ действующей программы и накануне руководство утвердило членов рабочей группы, которая займется составлением новой программы. Муст отметил также, что вклад в составление программы могут внести не только члены партии, но и все жители страны. ”Составление программы предполагает, как теоретические, так и практические знания во всех областях. Именно поэтому мы организовали мероприятие 101 встреча с народом, в рамках которой собираем мнения людей.” — сказал Муст.

По словам политика, их основная цель успеть составить новую программу и уже осенью представить ее руководство партии для утверждения. ”Мы не отказываемся ни от одной идеи, мы открыты для диалога и обсуждения. Именно поэтому я призываю людей принять участие в наших встречах и обязательно активно предлагать свои идеи!” — добавил Муст.

Сферы новой программы и ответственные за них люди: