20.12.2017, 18:53

Центристская партия исключила из своих рядов Прийта Кутсера

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rus.delfi.ee
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Priit Kutser. Edgar Svaisaare kohtuasi
Priit KutserFoto: Karin Kaljuläte

Сегодня вечером состоялось собрание руководства Центристской партии, на котором было принято решение исключить из рядов партии Прийта Кутсера.

В октябре Харьюский уездный суд назначил бывшему замстарейшины Пыхья-Таллинна Прийту Кутсеру за неявку на судебные заседания без уважительной причины (без справки от врача) штраф в размере 800 евро.

Кутсер должен оплатить штраф не позднее 31 декабря текущего года.

Согласно обвинению, Кутсер использовал бюджетные средства города Таллинна для финансирования избирательной кампании 2013 года.

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