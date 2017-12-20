Центристская партия исключила из своих рядов Прийта Кутсера

Сегодня вечером состоялось собрание руководства Центристской партии, на котором было принято решение исключить из рядов партии Прийта Кутсера.
В октябре Харьюский уездный суд назначил бывшему замстарейшины Пыхья-Таллинна Прийту Кутсеру за неявку на судебные заседания без уважительной причины (без справки от врача) штраф в размере 800 евро.
Кутсер должен оплатить штраф не позднее 31 декабря текущего года.
Согласно обвинению, Кутсер использовал бюджетные средства города Таллинна для финансирования избирательной кампании 2013 года.
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