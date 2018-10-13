Центристская партия и Союз профсоюзов подписали Договор о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве подписали председатель партии Юри Ратас и руководитель Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон. Ратас при этом отметил, что Центристская партия и Центральный союз профсоюзов уже давно сотрудничают во имя достижения общих целей. Восстановлены, к примеру, трехсторонние встречи для обсуждения вопросов рынка труда с профсоюзами и работодателями.

"В договоре о сотрудничестве нашли отражение наши общие подходы и устремления, касающиеся многих важных сфер: развития социального диалога, оживления экономики, регулирования новых трудовых отношений, вклада в образование и знания. У нас также общие взгляды, касающиеся политики в области здравоохранения, пенсионного обеспечения, рынка труда и развития общественного сектора", — подчеркнул председатель Центристской партии.

Пеэп Петерсон в своем выступлении перед участниками съезда Центристской партии заявил, что за последние два года жизнь в Эстонии пошла на подъем.

"Цель нашего договора — совместно стоять за создание более справедливого государства для всех, однако путь к нему еще долог", — сказал он.