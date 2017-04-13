Центристская партия, два таллиннских чиновника и пять бизнесменов привлечены к судебной ответственности

Харьюский уездный суд составил акт о привличении к судебной ответственности в отношении двух членов городской администрации Таллинна, Центристской партии Эстонии и пятерых предпринимателей
Отстраненного с поста мэра столицы Эдгара Сависаара к судебной ответственности не привлекли, так как нужно сначала проверить, есть ли основания для завершения в отношении него производства.
Первое судебное заседание по уголовному делу запланировано на 12 июня. Заседание будет открытым.
Tallinn, Квартира, 229 900 EUR
Tallinn, Квартира, 109 000 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (8)