13.04.2017, 13:45

Центристская партия, два таллиннских чиновника и пять бизнесменов привлечены к судебной ответственности

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rus.delfi.ee
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Kohtuotsuse kuulutamine
Kohtuotsuse kuulutamineFoto: Andres Putting

Харьюский уездный суд составил акт о привличении к судебной ответственности в отношении двух членов городской администрации Таллинна, Центристской партии Эстонии и пятерых предпринимателей

Отстраненного с поста мэра столицы Эдгара Сависаара к судебной ответственности не привлекли, так как нужно сначала проверить, есть ли основания для завершения в отношении него производства.

Первое судебное заседание по уголовному делу запланировано на 12 июня. Заседание будет открытым.

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