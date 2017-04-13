Центристская партия, два таллиннских чиновника и пять бизнесменов привлечены к судебной ответственности

Харьюский уездный суд составил акт о привлечении к судебной ответственности в отношении двух членов городской администрации Таллинна, Центристской партии Эстонии и пятерых предпринимателей.

Отстраненного с поста мэра столицы Эдгара Сависаара к судебной ответственности не привлекли, так как нужно сначала проверить, есть ли основания для завершения в отношении него производства.

Государственная прокуратура предъявила обвинения в коррупции экс-мэру Эдгару Сависаару, председателю горсобрания Калеву Калло, бывшему советнику мэра Прийту Кутсеру, MTÜ Eesti Keskerakond и пятерым предпринимателям: Александру Кофкину, Велло Кунману, Виллу Рейльяну, Хиллару Тедеру и Айвару Тулбергу.

Первое судебное заседание по уголовному делу запланировано на 12 июня. Заседание будет открытым.