Центристская партия для продажи недвижимости должна получить разрешение от города

Для того, чтобы освободиться от долгов, Центристская партия хочет продать свое бюро на Тоомпеа в Старом городе. Однако проблему представляет то, что одним из совладельцев недвижимости является Таллинн, поэтому партии сначала нужно получить разрешение на продажу от города.

По словам генерального секретаря партии Яака Ааба, Таллинн согласен с продажей недвижимости. Однако по словам пресс-службы столицы, Таллинн еще не сформировал свою позицию по вопросу продажи недвижимости по адресу Тоом-Рюйтли, 3/5.

Бюро Центристской партии продается для покрытия долгов, который партия накапливала годами. Причиной этих долгов послужила, в том числе, и сама недвижимость.

В 2010 году Eesti Ekspress писала о том, как Центристская партия получила от Таллинна 60% недвижимости на Тоомпеа. Раньше партия владела лишь 25%. В ответ партия должна была сделать ремонт во всем здании, в том числе и снаружи.

Счета за ремонт оказались очень большими из-за многочисленных требований со стороны Департамента охраны памятников истории и культуры, и в итоге у партии накопились долги перед строителями. На носу были парламентские выборы, что тоже требовало денег. Тогда Эдгар Сависаар поехал за деньгами в Россию, и в итоге разгорелся так называемый ”скандал с восточными деньгами”.