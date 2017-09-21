Центристка Кайа Яппинен возвращается в политику, хотя уйти ее заставило давление ЦП по русским школам

Бывший вице-мэр Таллинна Кайа Яппинен рассказала в откровенном интервью Eesti Ekspress о своей многолетней борьбе с депрессией. Семь лет назад она ”со дня” покинула свое кресло. Она честно сказала о том, что одной из причин ее перегорания могло бы то, что приходилось делать немало вещей, которые шли вразрез с ее внутренними убеждениями.

”Просто стискиваешь зубы и делаешь. Все напряжение переживаешь внутри. Это и съедало больше всего”, — поведала Яппинен, которая работала вице-мэром по вопросам образования, культуры и спорта.

По ее словам, примеров в ее практике того времени было много. Один из них — проект Таллинна как культурной столицы Европы. А главной причиной стал вопрос русскоязычных школ, по которому мэрия сменила свою позицию перед выборами.

”В 2010 стали давить, чтобы использовать проект культурной столицы на выборах 2011 года. Я смогла пять лет сохранять этот проект широкомасштабным и аполитичным. И теперь захотели перевернуть все с ног на голову. Очень конкретным поводом для ухода с должности было то, что для части русских школ потребовали исключения — чтобы они не переходили на частичное обучение на эстонском и остались бы русскоязычными. Договоренность со школами о переходе была с 2005 года, но теперь требовали, чтобы пять школ не переходили. Я почувствовала, что этого решения принять я не могу. Я не могу повернуться спиной к эстонскому языку и народу”, — объяснила Яппинен, которая несмотря на тяжелый опыт и собственные слова о том, что она со сути своей не политик, снова этой осень баллотируется в рядах центристов.

На вопрос о том, шло ли давление от Центристской партии, Яппинен отвечает утвердительно. И это якобы стало для нее последней каплей.

Она подала заявление, которое тогдашний мэр Эдгар Сависаар подписал. Ее место в мэрии заняла Яна Тоом, которая, по словам Яппинен, ”занималась политикой”.