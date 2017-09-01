Центристcкая партия больше не покрывает расходы Сависаара на юридическую помощь

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб сообщил, что партия более не покрывает расходы Сависаара на юридическую помощь, но по-прежнему платит ему зарплату советника по истории.

Корб сказал, что траты на адвоката Сивисаару покрывали до окончания предварительного следствия. Оно завершилось в начале августа.

Центристская партия в деле Сависаара — также обвиняемая, так как утверждается, что часть коррупционного дохода пошла на ее блага. Если ранее и партию, и Сависаара представлял один адвокат — Оливер Няэс из адвокатского бюро Lextal, то недавно Центристская партия наняла себе отдельного представителя.

Зимой партия сообщила, что Сависаар принят в партию на работу в качестве советника по истории. Его зарплата — менее 3 500 евро. Корб сообщил в четверг, что зарплату он получает по сей день.