Центрист Михаил Корб раскритиковал предвыборные обещания реформистов. "От этого выиграют только те, кто зарабатывает больше 2000 евро"

Как отметил Михаил Корб, Партия реформ по-прежнему находится в поисках своей ниши, при этом не желая отказываться от своих приоритетов — поддержки бизнес-элиты и других богатых слоев населения.

”Очевидно, что ни о каком принципе солидарности здесь и речи не идет, если мы говорим о предвыборном обещании белок предоставить абсолютно всем 500 евро не облагаемого налогом минимума. От этого выиграют только те, кто зарабатывает свыше 2000 евро в месяц”. — сказал Корб.

Генеральный секретарь добавил также, что белки всегда славились тем, что критиковали других за отсутствие источников финансирования своих обещаний, но сами почему-то забыли упомянуть о том, кто покроет эти расходы.

”Не облагаемый налогом минимум в 500 евро для всех — дорогое обещание. Если сказать навскидку, то получается, что работник с доходом в 2100 евро в месяц получал бы от Партии реформ подарок в 100 евро за счет тех, кто зарабатывает гораздо меньше”. — отметил Корб.

Политик добавил, что ранее реформисты обещали поднять налог с оборота, чтобы компенсировать рост не облагаемого минимума для всех.

”Если сегодня высокооплачиваемые работники платят 36 евро в месяц в знак солидарности с менее оплачиваемые работниками, то в результате рост налога с оборота — чего втайне хотят реформисты, о солидарности можно забыть, так как это приведет лишь к росту доходов богатых, тогда как зарабатывающие минимальную или среднюю зарплату потеряют львиную долю ежемесячной зарплаты из-за подорожания продуктов питания и других сопутствующих услуг”, — объяснил Корб.

Что же касается акциза на алкоголь, то многие независимые эксперты пришли к заключению, что рост цен на крепкие спиртосодержащие напитки привел к снижению потребления спиртного, особенно среди молодежи. ”Хотелось бы напомнить Партии реформ о том, что именно с их легкой руки началась активная приграничная торговля алкоголем.