Центрист Алексей Семенов — "Спутнику": я с вами общаюсь и буду общаться

Указания премьер-министра и председателя Центристской партии Юри Ратаса относительно того, что "Спутнику" нельзя давать интервью, носят лишь рекомендательный характер, сообщает тому же "Спутнику" правозащитник, центрист Алексей Семенов.

По словам Семенова, следует различать запрет, принятый на законодательном уровне, и простые рекомендации чего-либо не делать. Если речь идет именно о юридическом запрете, то, по мнению Семенова, можно говорить о нарушении прав человека и прессы.

В случае же с выговором Ольги Ивановой указание не давать больше интервью "Спутнику" носит лишь рекомендательный характер, считает правозащитник. Более того, это, по его словам, не какое-то партийное решение, которое распространялось бы на всех членов партии.

"Я, например, член Центристской партии, и я с вами общаюсь и буду общаться", — подчеркнул Алексей Семенов в интервью "Спутнику".