12.06.2018, 07:50

Центральную улицу Кадриорга отремонтируют к юбилею парка


rus.delfi.ee
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Weizenbergi tänav
Foto: Priit Simson

К 300-летию парка Кадриорг 22 июля будет отремонтирована улица Вейценберги, сообщает Раэпресс.

Восстановительный ремонт улицы Вейценберги начнется в этот четверг, 14 июня. В течение месяца будет отремонтирован отрезок между улицами Поска и Мяэкалда.

В ходе ремонта будет обновлено дорожное покрытие и разметка, заменены канализационные люки и износившееся бордюры. Отрезок между улицами Поска и Нарвским шоссе был отремонтирован два года назад.

”К юбилею парка Кадриорг его центральная улица будет полностью приведена в порядок. Улица Вейценберги является важной улицей как для местных жителей, так и для всех, кто идет в парк или музей KUMU, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. — Важно отметить, что этим летом в районе Кесклинн ремонтируются не только магистрали, но уделяется внимание и небольшим улицам”.

В зоне проведения ремонтных работ действует ограничение скорости 30 км/час. Работы по заказу Таллиннского коммунального департамента выполняет Tallinna Teede AS. Стоимость работ — 351 000 евро.

”Мы просим участников движения следовать временными знаками организации движения. Приносим извинения за временные неудобства”, — добавил старейшина района Кесклинн.

Парк Кадриорг отметит свое 300-летие 22 июля большим концертом, который начнется в 16:00.

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