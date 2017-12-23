23.12.2017, 12:29

Центр Тарту остался без электричества

 (5)
rus.delfi.ee
EST
Центр Тарту остался без электричества
Kuvatõmmis

На подстанции Эмайыэ в Тарту в субботу утром отключились две линии, из-за чего в центре города остались обесточенными 990 потребителей электроэнергии, в том числе торговый центр Tasku и Тартуский рынок.

Предприятие Elektrilevi сообщило, что сбой в подаче электроэнергии возник в 10:37 и что сотрудники компании занимаются устранением нарушения и постараются восстановить электроснабжение при первой возможности, передает rus.err.ee.

Большей части потребителей подачу тока надеются возобновить в течение двух часов и окончательно восстановить подачу всем потребителям региона в течение четырех часов.

Точная причина нарушения подачи электроэнергии неизвестна.

Читайте также:
54 000€
Viimsi vald, Квартира
93 000€
Tallinn, Квартира
48 884€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
149 000€
Tallinn, Квартира
144 900€
Tallinn, Квартира
455€
Tallinn, Квартира
138 000€
Tallinn, Квартира
59 000€
Tallinn, Квартира
275 000€
Tallinn, Квартира
199 000€
Tallinn, Часть дома
259 900€
Tallinn, Квартира
97 500€
Rae vald, Квартира
143 000€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии