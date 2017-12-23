23.12.2017, 12:29

Центр Тарту остался без электричества

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rus.delfi.ee
EST
Центр Тарту остался без электричества
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На подстанции Эмайыэ в Тарту в субботу утром отключились две линии, из-за чего в центре города остались обесточенными 990 потребителей электроэнергии, в том числе торговый центр Tasku и Тартуский рынок.

Предприятие Elektrilevi сообщило, что сбой в подаче электроэнергии возник в 10:37 и что сотрудники компании занимаются устранением нарушения и постараются восстановить электроснабжение при первой возможности, передает rus.err.ee.

Большей части потребителей подачу тока надеются возобновить в течение двух часов и окончательно восстановить подачу всем потребителям региона в течение четырех часов.

Точная причина нарушения подачи электроэнергии неизвестна.

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