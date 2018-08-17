Центр семейных врачей стал жертвой кибератаки: мошенники зашифровали данные 5000 пациентов и потребовали выкуп

Проблема заключается и в том, что во время атаки врачи вынуждены вести прием и действовать в ”полевых условиях”, не обладая полной картиной о состоянии пациентов, что может сказаться и на лечении. Так, в прошлом году кибернападению подвергся центр семейных врачей Кивимяэ, что чуть не закончилось трагедией. Так, непосредственно перед атакой одному из пациентов центра был сделан рентген и результаты оказались плохими. Потом произошла атака и центр, не имея его контактных данных пациента, никак не мог с ним связаться.
Через несколько дней пациент сам пришел в центр, его состояние уже ухудшилось и он был доставлен на скорой в больницу.
Сейчас проблема заключается и в том, что семейные врачи вынуждены во многом сами разбираться в инфотехнологической стороне вопроса. Несмотря на то, что государство и разработчики предлагают соответствующие услуги, на плечи врачей ложится большая ответственность по корректному хранению данных.
”К 2020 году мы хотели бы прийти к тому, чтобы врач выполнял свою работу, а ИТ-делами занимался бы минимально. Логично было бы, чтобы Больничная касса добавила в описание услуг и то, что им необходимо обеспечить исполнение требований по информационной и сетевой безопасности. Это позволило бы также попросить денег у Больничной кассы. Кроме того, следует четко определить, какова ответственность поставщика услуги, разработчика и государства”.