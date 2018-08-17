17.08.2018, 09:21

Центр семейных врачей стал жертвой кибератаки: мошенники зашифровали данные 5000 пациентов и потребовали выкуп


Михкель Тамм
Михкель Тамм
 
EST
Центр семейных врачей стал жертвой кибератаки: мошенники зашифровали данные 5000 пациентов и потребовали выкуп
Kurjategijad lukustavad failid ja nõuavad neile uuesti ligipääsemise eest lunaraha.

18 июля на один из центров семейных врачей Вирумаа была совершена кибератака. Через зараженное вирусом письма преступники получили доступ к виртуальному серверу центра, пишет Eesti Päevaleht.

Им удалось зашифровать данные почти 5000 пациентов и резервные копии, которые хранились в одном месте. Таким образом, центр был лишен возможности быстро восстановить данные.

Сейчас делом занимается бюро по расследованию киберпреступлений Центральной криминальной полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о вмешательстве в компьютерные данные. Подробных комментариев в интересах следствия ведомство не дает.

Глава службы кибербезопасности Департамента государственной инфосистемы (RIA) Уку Сяреканно подчеркнул, что в результате атаки мошенники не получили в свое распоряжение деликатные данные пациентов и нет оснований полагать, что данные были скопированы или удалены. Преступники просто зашифровали их, чтобы потребовать выкуп за дешифровку.

Центр решил заплатить выкуп. Точная сумма неизвестна, но обычно в Эстонии в таких случаях она составляет порядка 3000 евро.

”Мы настоятельно не рекомендуем так делать. Это как игра в покер, в которой везет далеко не всем. Риск заплатить деньги, но остаться без данных, очень велик. Мы наблюдали такое на других примерах. Кроме того, подобная деятельность подпитывает преступность”, — прокомментировал решение центра Сяреканно.

Проблема заключается и в том, что во время атаки врачи вынуждены вести прием и действовать в ”полевых условиях”, не обладая полной картиной о состоянии пациентов, что может сказаться и на лечении. Так, в прошлом году кибернападению подвергся центр семейных врачей Кивимяэ, что чуть не закончилось трагедией. Так, непосредственно перед атакой одному из пациентов центра был сделан рентген и результаты оказались плохими. Потом произошла атака и центр, не имея его контактных данных пациента, никак не мог с ним связаться.

Через несколько дней пациент сам пришел в центр, его состояние уже ухудшилось и он был доставлен на скорой в больницу.

Сейчас проблема заключается и в том, что семейные врачи вынуждены во многом сами разбираться в инфотехнологической стороне вопроса. Несмотря на то, что государство и разработчики предлагают соответствующие услуги, на плечи врачей ложится большая ответственность по корректному хранению данных.

”К 2020 году мы хотели бы прийти к тому, чтобы врач выполнял свою работу, а ИТ-делами занимался бы минимально. Логично было бы, чтобы Больничная касса добавила в описание услуг и то, что им необходимо обеспечить исполнение требований по информационной и сетевой безопасности. Это позволило бы также попросить денег у Больничной кассы. Кроме того, следует четко определить, какова ответственность поставщика услуги, разработчика и государства”.

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