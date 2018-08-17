Центр семейных врачей стал жертвой кибератаки: мошенники зашифровали данные 5000 пациентов и потребовали выкуп

Им удалось зашифровать данные почти 5000 пациентов и резервные копии, которые хранились в одном месте. Таким образом, центр был лишен возможности быстро восстановить данные.

Сейчас делом занимается бюро по расследованию киберпреступлений Центральной криминальной полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о вмешательстве в компьютерные данные. Подробных комментариев в интересах следствия ведомство не дает.

Глава службы кибербезопасности Департамента государственной инфосистемы (RIA) Уку Сяреканно подчеркнул, что в результате атаки мошенники не получили в свое распоряжение деликатные данные пациентов и нет оснований полагать, что данные были скопированы или удалены. Преступники просто зашифровали их, чтобы потребовать выкуп за дешифровку.

Центр решил заплатить выкуп. Точная сумма неизвестна, но обычно в Эстонии в таких случаях она составляет порядка 3000 евро.

”Мы настоятельно не рекомендуем так делать. Это как игра в покер, в которой везет далеко не всем. Риск заплатить деньги, но остаться без данных, очень велик. Мы наблюдали такое на других примерах. Кроме того, подобная деятельность подпитывает преступность”, — прокомментировал решение центра Сяреканно.