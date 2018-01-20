Центр поддержки женщин: высказывания Рейнсалу вредят жертвам насилия

По мнению Центра поддержки женщин, высказывания министра юстиции Урмаса Рейнсалу вредят жертвам насилия и поэтому ему следует подать в отставку, передает rus.err.ee.

"Министр в любом случае является лидером общественного мнения. А министр, чьи взгляды вредят жертвам насилия, не подходит для своей должности, — говорится в публичном обращении Центра. — В этой связи мы просим Урмаса Рейнсалу подать в отставку и передать пост достойному человеку, который будет работать, не причиняя вред нашей сфере, и способствовать снижению уровня насилия в нашем обществе".

В обращении Центра говорится, что написанное министром юстиции и последовавшее за этим извинение "недостойны официального представителя демократического государства, а тем более министра, одной из сфер работы которого является борьба с насилием над женщинами и обеспечение формируемой для снижения всех его форм правовой среды".

"Мы уже 15 лет каждый день работаем с жертвами насилия над женщинами. Мы также каждый день работаем над изменением общественного мнения для снижения пренебрежительного отношения к женщинам и высмеивания их мнения в любой ситуации, — отмечается в обращении Центра. — Это очень тесно связанные между собой и зависящие друг от друга деятельности. К сожалению, эстонское общество не поддерживает равноправие. Мы, желающие изменить эту ситуацию вместе с другими организациями, сталкиваемся с серьезным противостоянием".

"Представляя в Рийгикогу законопроект о ратификации Стамбульской конвенции, Рейнсалу заявил, что "насилие не может быть решением сложных человеческих отношений или культурной нормой. Насилию нет оправдания ни в каких отношениях", — говорится в обращении. — Обсуждение законопроекта о ратификации конвенции и вышеупомянутые высказывания серьезно противоречат друг другу, поэтому мы считаем, что, хотя министр в нужные моменты выражал своими словами поддержку движения против насилия, его подлинные мысли о ситуации выражены в сформулированных самостоятельно высказываниях".