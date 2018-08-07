Центр крови ждет доноров: из-за теплой погоды и периода отпусков запасы крови уменьшились



Особенно нужна кровь группы 0, A и B с отрицательным резус-фактором, но в Центре крови ждут и доноров с другими группами крови. Доноры могут приходить в центр на улице Эдала, 2 и в DoonoriFoorum на Нарвском шоссе, 5.

С точной информацией о запасах крови и о времени работы центров можно ознакомиться на сайте Центра крови.

Донором может быть здоровый, сытый и отдохнувший человек в возрасте от 18 до 60 лет, весящий не менее 50 кг. Он должен являться гражданином Эстонской Pеспублики или жить в Эстонии на основании вида на жительство более одного года.

Интервал между заборами крови должен быть для мужчин не менее 60 дней, а для женщин желательно 90 дней (женщинам нельзя сдавать кровь более 4 раз в год).