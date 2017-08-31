Центр игрушек Juku собирает для детских садов использованные кубики Lego

Центр игрушек Juku призывает всех детей принести в течение сентября неиспользуемые кубики Lego, чтобы подарить их всем детским садам в Эстонии, значится в пресс-релизе.

”Принесенные в течение сентября в наш центр кубики Lego начиная с октября доставят радость детям в детских садах по всей Эстонии. Все, кто поможет приподнять Lego-гору в знак благодарности получат льготный купон Juku, стоимость которого будет тем выше, чем больше кубиков будет подарено детям”, — пояснила менеджер по маркетингу Центра игрушек Juku Кайрит Паркер.

”Не важно какого размера кубики и из какого они набора, а также и то, имеется дело с комплектом или кубиками из десяти разных наборов — для идеального Lego-приключения не нужно никаких инструкций или полных комплектов, а просто кубики, творчество и немного проворности”, — подтвердила Паркер.

По ее мнению, предстоящее начало учебного года является хорошим временем для проведения большой уборки в коллекции игрушек: ”Перед детьми, которые начинают школьный путь, стоит новый и интересный этап жизни, а в связи с этим и новые интересы. Поэтому разумно достать из кажущегося бездонным ящика с игрушками вещи, с которыми больше не играют, или из которых давно выросли, и отправить их заново в оборот”.

Также центр игрушек Juku призывает принять участие в инициативе также все детские сады Эстонии. Заявления принимаются по адресу электронной почты info@kotryna.ee.

Процент скидки полученного за участие в акции сбора кубиков Lego льготного купона зависит о того, сколько кубиков Lego будет возвращено в магазин. Кассы в Центре игрушек Juku снабжены специальными мерными стаканами, на основании которых выяснится получит ли даритель при предъявлении купона на сделанную в течение сентября покупку скидку на 15, 20 или 25 процентов.

Подробнее с правилами кампании можно ознакомиться по адресу www.jukukeskus.ee.