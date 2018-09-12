12.09.2018, 22:00

Центр хирургии позвоночника Восточно-Таллиннской центральной больницы расширяет свои возможности

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rus.delfi.ee
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Ida-Tallinna keskhaigla hinnatõus
Foto: Eero Vabamägi

С апреля 2018 года в Восточно-Таллиннской центральной больнице на должность ортопеда и консультирующего врача пришел д-р Тийт Хярма, совместно с которым центр хирургии позвоночника начал также проводить прием для детей и подростков, сказано в пресс-релизе.

”Наш центр был успешным в своей работе, а с присоединением д-ра Хярма у центра открылось второе дыхание, поскольку ранее мы были сфокусированы на другой целевой группе”, — сообщил д-р Таави Тоомела. ”Теперь мы расширили свои возможности и начали работать в другом темпе”.

По словам д-ра Тоомела, система настолько успешно пришла в действие, что за пару летних месяцев Восточно-Таллиннская центральная больница смогла оказать помощь уже 30 детям и подросткам, у кого наблюдались различные, тяжелые заболевания позвоночника. ”Мы смогли быстро адаптироваться, часто присутствующий в иных ситуациях момент ожидания нас миновал. Всем пациентам была оказана помощь, независимо от того, где их ранее оперировали. Мы ожидаем в наш центр без исключений всех пациентов — как тех, кому необходима первая помощь, так и тех, кто нуждается в послеоперационном лечении”.

Ранее дети и подростки не успевали посещать центр хирургии позвоночника систематически, и это стало осознанно принятым решением центра. Количество детей и подростков с проблемами позвоночника в Эстонии невелико — в год, как первых, так и повторных, проводится примерно 50 операций. Распределив эти 50 операций между клиниками, станет видно, что данного количества операций недостаточно для того, чтобы у врачей накопился требуемый опыт, и стало целесообразно делать большие инвестиции.

Требует максимальной отдачи

Учитывая численность начеления Эстонии, случаев сколиоза первой степени, который можно оперировать, около 20, максимально 30 случаев в год. ”Также встречаются случаи внешних переломов позвонков, врожденных заболеваний, различных патологий — все вместе и получится примерно 50 первичных операций детям”, — рассказал д-р Тоомела.

”Делать большие инвестиции при 50 случаях в год очень сложно, современная хирургия позвоночника развивается очень быстрыми темпами, — поясняет д-р Тоомела. — Если сконцентрировать внимание и проводить операции в одном центре, тогда будут предпосылки к развитию данного направления; команда специалистов занимается всеми пациентам, и если будет достаточное количество случаев заболевания, тогда станет возможным инвестировать и предлагать современные решения”.

Д-р Тийт Хярма признал, что ранее в Эстонии было следующее понятие, что детские хирурги знают всё и делают все, а у взрослых людей есть специализированные врачи, однако это время уже позади. ”Это более невозможно — современные методы лечения и технологии стали настолько сложными, что на сегодняшний день мы помогаем и таким детям, излечение которых какое-то время назад и не обсуждалось. Врач не может заниматься лечением сотни заболеваний — эта работа требует максимальной отдачи”.

”В Восточно-Таллиннской центральной больнице меня поразило отношение медсестер и работников по уходу за больными. У нас здесь есть дети, которые не могут ни говорить, ни общаться, но отношение медсестер мне очень нравится”, — похвалил персонал больницы д-р Хярма.

Имеются и техника, и команда специалистов

С присоединением д-ра Хярма Восточно-Таллиннская центральная больница получила в свою команду неоценимый опыт. ”Он посвятил 40 лет ежедневному решению проблем с позвоночником у детей и подростков, и с его появлением наш центр получил неоценимую, крепкую опору, — говорит д-р Тоомела. — В нашем центре часто практикуются врачи разных поколений в рамках одного направления — лучше ситуации и не представить”.

”Считать, что 30 лет назад наши врачи были глупы — в корне неверно, нам есть чему поучиться, исходя из их ежедневного опыта. Новые решения и рождаются, основываясь на прежнем опыте. Мы также читаем книги, учимся и слушаем лекции, но д-р Хярма с нами, и это неоценимо”.

Д-р Тоомела отметил, что смысл центра хирургии позвоночника — быть устойчивым на протяжении долгого времени. Д-р Расмус Алликвеэ поддерживает данную идею: ”Шоу одного актера” не имеет перспективы быть устойчивым, центр предполагает командную работу, и здесь она есть”.

ТОП

В дополнение к команде специалистов должна быть и соответствующая аппаратура. ”Вся аппаратура доступна 24/7, мы не станем отправлять пациента на поиски подходящей аппаратуры в другое место. У нас есть готовность, — сказал д-р Алликвеэ. — У нас имеется дежурный врач и для сложного случая также два других врача. У нас всегда есть в запасе опытный специалист. Это преимущество нашей команды. У нас также имеются врачи нейромониторинга. Это обеспечивает безопасность при проведении операции”.

Одним из преимуществ врачи хирургии позвоночника Восточно-Таллиннской центральной больницы видят сплочение знаний и опыта в одном месте, где можно будет вырастить следующее поколение специалистов, кто продолжит эту работу.

”Спинальный хирург — это тот, кто занимается детьми, подростками и взрослыми, а помогают им в этом врачи, работающие с определенной возрастной группой — педиатры, терапевты или гериатры. Это обычная практика, это медицина 21 века”, — пояснил д-р Тоомела.

Очень сложно найти новых специалистов

Найти нового специалиста по-прежнему очень сложная задача, требующая времени. ”Мы провели исследование среди ортопедов и нейрохирургов, окончивших Тартуский университет — ответ дали 67%, и из них свыше 80% посчитали, что их знаний недостаточно для того, чтобы справляться с повседневными задачами спинальных хирургов”, — рассказывает д-р Тоомела.

По его словам результаты исследования совпадают и с мировой практикой — всем знаниям и умениям в сфере хирургии позвоночника обучаются, проходя последующие резидентуры или во время работы в каком-либо центре. На это обычно уходит еще пять лет. ”По этой причине и сложно найти специалистов, так как окончившие университет врачи нуждаются еще и в последующем обучении”.

По словам заведующего центром хирургии позвоночника д-ра Тоомела, впереди их ждет систематизирование и анализ проблем с позвоночником у детей и подростков. ”Это та же работа, что мы проводили в течение последних нескольких лет, например, с поддержкой онкологического отделения — мы систематизировали, анализировали и подводили итоги, работая с метастазами и первичными опухолями в позвоночнике. Теперь то же предстоит сделать и с проблемами позвоночника у детей”.

”Мы строим центр, который будет устойчив с течением времени, независимо от того, под каким именем будет работать эта больница. Мы инвестировали большое количество средств в хирургию позвоночника детей и подростков, мы надеемся, что это направление не покинет наш центр. Мы создаем систему, готовы учиться и учить, а также и развивать это направление”.

По итогам прошедшего года в Восточно-Таллиннской центральной больнице провели свыше 400 операций.

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