Цена тепла в Тапа понизилась на 20 процентов

Открывший этой осенью новую работающую на древесной щепе котельную производитель тепловой энергии N.R. Energy скорректировал стоимость тепловой энергии, которую будут получать жители Тапа — тариф снизился на 20 процентов.

Для тапаского региона сети центрального отопления компания N.R. Energy установила задним числом (с 1 ноября) цену реализации тепловой энергии в размере 59,08 евро за мегаватт-час (без налога с оборота). Ранее для потребителей в Тапа действовала цена 73,85 евро за мегаватт-час (без налога с оборота).

”Таким образом, мы выполнили данное ранее обещание снизить цену реализации тепловой энергии на 20%, когда будет готова новая котельная. При этом мы даже не учитываем объем потребления тепла Центром государственных оборонных инвестиций”, — прокомментировал член правления N.R. Energy Ахто Тислер.

В то же время N.R. Energy продолжает переговоры о продаже производимой новой котельной тепловой энергии также Центру государственных оборонных инвестиций с тем чтобы обеспечивать теплом военный городок в Тапа. ”Если нам удастся достигнуть договоренности с Вооруженными силами, стоимость тепловой энергии в тапаском регионе центрального отопления должна снизится дополнительно, составив 48 евро за мегаватт-час (без налога с оборота)”, — отметил Ахто Тислер.

В середине сентября производитель тепловой энергии N.R. Energy завершил строительство на улице Юлевисте в Тапа котельной стоимостью 3,5 миллиона евро. В ходе работ в Тапа был установлен работающий на древесной щепе новый основной котел мощностью 7 мегаватт, а также отремонтирована существующая котельная с двумя работающими на сланцевом масле котлами суммарной мощностью 9,2 мегаватта. Оборудование для производства тепла изготовило и поставило австрийское предприятие Agro Forst & Energietechnik GmbH. Спроектировало здание бюро EMP A&I — данное архитектурное решение существенно отличается от прочих котельных. Проект профинансировали N.R. Energy и банк Citadele.

Новая котельная — наиболее современная не только в Эстонии, но и во всем регионе. Она использует новейшие технологии, например, в реальном времени замеряет влажность биомассы, что позволяет автоматически регулировать процесс сжигания древесной щепы и обеспечивает его большую эффективность.

В качестве топлива для котельной N.R. Energy использует биомассу, т.е. древесную щепу, которую поставляет выигравшее соответствующий конкурс OÜ Reinpaul, действующее с Вяйке-Маарья в Ляэне-Вирумаа. До сих пор для производства тепловой энергии в Тапа использовалось сланцевое масло, которое будет использоваться в запасных котлах.

Учрежденное в 1997 году и основанное на полностью частном эстонском капитале предприятие N.R. Energy снабжает тепловой энергией 23 региона сети центрального отопления по всей Эстонии и продает тепловую энергию, произведенную более чем в 30 автоматизированных центральных и местных котельных. Основными клиентами N.R. Energy являются многоквартирные и частные дома, школы, детские сады, спортивные сооружения, медицинские учреждения, местные самоуправления, прочие учреждения и предприятия.