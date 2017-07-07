Целый ряд посольств и учреждений подписали совместное заявление в поддержку Baltic Pride 2017

В эти дни в Таллинне проходит фестиваль Baltic Pride. Публикуем открытое заявление, которое целый ряд посольств и учреждений подписали по случаю прайда.

"По случаю проведения в Таллинне с 6 по 9 июля фестиваля Baltic Pride 2017, мы выражаем поддержку действиям, направленным на защиту прав геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, а также на повышение осведомленности общественности о темах, касающихся жизни ЛГБТИ-сообществ в странах Балтии.

Права человека действуют в отношении каждого индивидуума, вне зависимости от его сексуальной ориентации, гендернего самоощущения или выражения. Соблюдение этих базовых принципов обязывает государства защищать своих граждан от насилия и дискриминации, и гарантирует каждому одинаковые возможности. Мы подтверждаем ценность каждого человека в соответствии с принципами, зафиксированными во Всеобщей декларации прав человека.

Мы должны вести совместную работу, чтобы создать справедливую среду, в которой нет места дискриминации, и в которой соблюдаются все права человека.

Мы отдаём должное важной работе, которую ведут ЛГБТИ-сообщества стран Балтии, а также благодарны всем, кто защищает интересы представителей ЛГБТИ как в рамках правительственных институтов, так и в обществе для того, чтобы гарантировать соблюдение прав человека в отношении ЛГБТИ-людей, и положить конец их дискриминации по признакам сексуальной ориентации, гендерной принадлежности или гендерного самовыражения.

Права ЛГБТИ — это права человека, которые должны уважаться и соблюдаться всеми".

Посольство Австрии

Посольство Бразилии

Посольство Великобритании

Посольство Канады

Посольство Чешской Республики

Посольство Дании

Посольство Финляндии

Посольство Франции

Посольство Германии

Посольство Греции

Посольство Ирландии

Посольство Италии

Посольство Латвии

Посольство Литвы

Посольство Королевства Нидерландов

Посольство Королевства Норвегия

Посольство Королевства Испания

Посольство Королевства Швеция

Посольство США/ Посольство Соединенных Штатов Америки

Министерство иностранных дел Эстонии

Представительство Европейской комиссии

Информационное бюро Европейского парламента

Совет министров Северных Стран