Целый ”букет” неизлечимых болезней: Сависаар обнародовал ”правду о своих недугах”

Экс-лидер Центристской партии Эдгар Сависаар обнародовал сегодня в Facebook оценку своего состояния здоровья от кардиолога Яана Эха. Выясняется, что у Сависаара диагностировано несколько неизлечимых недугов: атеросклеротическое поражение кровеносных сосудов, ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт, сердечная недостаточность, высокое давление, диабет, ампутированная нижняя конечность.

”Несколько месяцев назад адвокат попросил некоторых врачей, которые в курсе моего здоровья, вынести медицинское заключение. Это Клиника Тартуского университета, Ида-Талиннская центральная больница и Йыгеваская больница. Заключения были получены, и судья передал их в Институт судебно-медицинской экспертизы. Эти заключения не являются тайной. Все равно все происходящее вокруг меня является достоянием общественности и даже более. Я попросил у директора Клиники сердечного здоровья Тартуского университета доктора Яана Эха разрешение на публикацию его мнения в Facebook, и он любезно согласился”, — написал Сависаар на своей странице.

”С доктором Эха мы пересекались с 2003 года, когда мне из-за инфаркта была сделана операция на сердце. Тогда моим лечащим врачом был ныне покойный доктор Ыйм, но я много общался и с Яаном Эха, который меня оперировал”.

”Может, мнение доктора немного прольет свет на то, в каком состоянии я нахожусь. Жаль, что суд не посчитал нужным включить этого признанного врача в список экспертов, — написал Сависаар. — Прочитайте, если вам интересно! Текст достаточно длинный, но ведь такова и есть правда о моих болезнях”.

В заключением эксперта можно ознакомиться на странице Сависаара в Facebook или по ссылке.