18.09.2018, 15:25

"Целующиеся студенты 3". Еще один фонтан, похожий на тартуский, находится в Крыму

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rus.delfi.ee
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В Крыму, в городе Феодосия так же, как и в пригороде Петербурга Кудрово, находится фонтан, очень похожий на тартуский фонтан "Целующиеся студенты".

Фонтан называется "Фонтан любви", и он был открыт 17 мая прошлого года.

Но недавно открытый в спальном районе пригорода Петербурга фонтан гораздо больше похож на тартуский, чем крымский, представляя собой, очевидно, копию "Целующихся студентов".

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