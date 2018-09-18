"Целующиеся студенты 3". Еще один фонтан, похожий на тартуский, находится в Крыму

Фонтан называется "Фонтан любви", и он был открыт 17 мая прошлого года.

Но недавно открытый в спальном районе пригорода Петербурга фонтан гораздо больше похож на тартуский, чем крымский, представляя собой, очевидно, копию "Целующихся студентов".