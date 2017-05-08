Cамоуправления могут ознакомиться с суммами допсубсидий на образование и деятельность по интересам

С сентября этого года местные самоуправления будут получать от государства дополнительные субсидии на организацию образования и деятельности по интересам. Теперь на сайте Министерства финансов города и волости могут ознакомиться с суммами выделяемых средств и лучше распланировать свои действия.

В этом году в государственном бюджете предусмотрено 6 миллионов евро на дополнительную поддержку деятельности и образования по интересам, начиная с 2018 года сумма субсидий вырастет до 15 миллионов евро в год.

Министр Майлис Репс подчеркнула, что государственные субсидии являются дополнением к вкладу местных самоуправлений и ответственность за организацию и поддержку деятельности по интересам по-прежнему лежит на муниципальных властях. ”Как именно местные самоуправления распорядятся дополнительными государственными субсидиями — зависит от ситуации в волостях и городах, от принимаемых решений, а также желаний и потребностей молодых людей, — сказала Репс. — Задача государства — улучшить доступность и разнообразие образования и деятельности по интересам, чтобы участвовать могло большее число молодых людей, а в уездах существовало больше возможностей выбора. Местные самоуправления должны предлагать образование и деятельность по интересам по меньшей мере в трех сферах: культура, спорт, а также естественные и точные науки и технологии”.

При расчете объема выделяемых дополнительных средств учитывались различные компоненты, например, число молодых людей, количество молодых людей с ограниченными возможностями, число молодых людей в возрасте 7-19 лет из семей с трудным экономическим положением, финансовые возможности местных самоуправлений и доступность в регионе деятельности и образования по интересам.

Изменения в законодательство, необходимые для внедрения новой системы субсидий, были приняты в Рийгикогу в апреле. Следующим шагом станет изменение постановления, на основании которого местным самоуправлениям выделяются средства из фонда поддержки. В дальнейшем субсидии на деятельность и образование по интересам будут выделяться местным самоуправлениям из этого фонда, так же, как сейчас выделяются субсидии на образование. Объемы выделяемых каждому самоуправлению субсидий будут утверждены распоряжением правительства в начале лета.

Для того, чтобы воспользоваться дополнительными субсидиями, города и волости должны представить в Эстонский центр работы с молодежью к 1 сентября программу, в которой будет указано число молодых людей, которые принимают участие в образовании и деятельности по интересам, описаны предоставляемые возможности, узкие места и действия по их устранению. Большая часть самоуправлений уже приступила к составлению своих программ, у многих они уже готовы. Эстонский центр работы с молодежью при необходимости оказывает поддержку в составлении программ. В конце мая и начале июня в уездах пройдут инфодни, цель которых — разъяснить принципы работы системы поддержки образования и деятельности по интересам.

От общего объема дополнительных средств, выделяемых государством на деятельность и образование по интересам, местным самоуправлениям поступит 95%. Оставшаяся часть предназначается для улучшения качества услуг представительских организаций, действующих в этой сфере, например для разработки методик и курсов повышения квалификации, для консультаций, проводимых Эстонским центром работы с молодежью для местных самоуправлений, проведения мониторинга и развития сотрудничества.