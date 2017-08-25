Cамоуправления должны представить программу по использованию субсидий на деятельность по интересам

Для того, чтобы получить часть многомиллионных средств, которые государство выделит в качестве дополнительного финансирования образования и деятельности по интересам, местные самоуправления должны к 1 сентября представить в Эстонский центр молодежной работы программу с описанием того, каким образом планируется использовать субсидии, сообщает Министерство образования и науки.

В этом году государство выделит почти 6 миллионов евро на то, чтобы сделать образование и деятельность по интересам более доступными для молодежи, в следующем году сумма составит порядка 15 миллионов евро. Для получения этих денег местные самоуправления должны самостоятельно или совместно с другими самоуправлениями представить программу действий, в которой указано, как планируется распорядиться денежными средствами наиболее эффективным образом.

Руководитель молодежного отдела министерства образования и науки Реэлика Оякиви отметила, что местные самоуправления по-прежнему играют ключевую роль в финансировании и организации возможностей для молодежи. ”Поэтому важно планировать всю работу с молодежью, в том числе деятельность и образование по интересам, целиком и на длительную перспективу, и не ставить во главу угла только проект, организацию, сферу интересов или временной отрезок, — сказала Оякиви. — Нужно смотреть на всю картину в целом, где интересы молодежи были бы представлены с разных сторон, несмотря на то, предлагает ли определенную возможность муниципальная или частная школа по интересам”.

Директор Эстонского центра молодежной работы Эдгар Шлюммер призывает местные самоуправления сотрудничать и сделать совместный рывок для того, чтобы молодежи действительно представились те возможности, которые позволит создать дополнительное финансирование. ”В течение последних двух лет мы тесно сотрудничали с местными самоуправлениями и помогали им продумать, как поддержать деятельность по интересам для молодежи. Теперь местным самоуправлениям осталось сделать практически один шаг для того, чтобы с осени для молодежи открылось больше возможностей, — сказал Шлюммер. — Мы призываем местные самоуправления подавать совместные планы, чтобы уже до объединения было ясно, как в будущем совместными усилиями развивать работу с молодежью”.

Эстонский центр молодежной работы предлагает местным самоуправлениям помощь в составлении программ, консультирует при планировании использования средств и следит за тем, чтобы программы действий соответствовали критериям, указанным в законодательстве.

Подтвержденные программы действий уже представили порядка десяти самоуправлений, на рассмотрение отправлены программы еще 30 местных самоуправлений. Большая часть местных самоуправлений уже вышли на финишную прямую. Посмотреть, какие самоуправления представили свои программы, можно на домашней странице центра молодежной работы.

Участвовать в образовании и деятельности по интересам необходимо каждому молодому человеку, потому что участие дает возможность получить новые знания и умения, развивает творческое мышление, предприимчивость и инициативность, что, в свою очередь, поможет снизить риск социальной отверженности и предотвратить рисковое поведение.