13.07.2018, 19:10

Цахкна: Путин может неверно истолковать сигналы Трампа и захочет проверить НАТО, к примеру, в Эстонии

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rus.delfi.ee
EST 2
Margus Tsahkna
Margus TsahknaFoto: Ilmar Saabas

Член парламентской комиссии по вопросам обороны Маргус Цахкна написал в своем мнении в Eesti Päevaleht, что фокусы Трампа опасны, поскольку могут быть неверно истолкованы Путиным, который может захотеть, к примеру, проверить НАТО при помощи гибридных действий в Эстонии.

”Одним из важнейших столпов нашей обороны является сдерживание. Сильный посыл о единстве, который опирается на реальную военнную мощь. […] Не секрет, что за границей Прибалтики — армия из 100 000 находящихся в боеготовности человек, которые сначала превзойдут расположенные в нашем регионе силы союзников. Но цена, которую Путин заплатит, когда последует единодушная реакция западных стран, существенно выше той пользы, которую это ему принесет", — пишет Цахкна.

”Мы предполагаем, что Путин рационален. Стратегическая коммуникация — часть политики сдерживания. Анализы в сфере обороны показывают, что самую большую опасность представляет то, если Путин неправильно трактует сигналы и просчитается”.

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”Трампу можно вменить в вину то, что, угрожая выходом из НАТО или ведя с Европой экономическую войну, он посылает Путину эти сигналы. В Кремле могут подумать, что единство НАТО и стран Запада по оборонным вопросам не такое уж реальное, и для того, чтобы это проверить, пригодился бы какой-нибудь вооруженный конфликт с какой-либо из стран-участниц НАТО. Например, гибридные игры с Эстонией и Латвией в каком-нибудь приграничном городе. Если бы НАТО не смог отреагировать, то НАТО по сути перестал бы существовать”, — рассуждает Цахкна.

”То, что будет обсуждать Трамп с Путиным в Финляндии и какие сигналы ему даст, для нас важнее, чем думают многие. Зачастую обещания, комментарии и намеки, данные тет-а-тет, сильнее тех, что заключены на бумаге”, — резюмирует политик.

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