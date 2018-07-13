Цахкна: Путин может неверно истолковать сигналы Трампа и захочет проверить НАТО, к примеру, в Эстонии

Член парламентской комиссии по вопросам обороны Маргус Цахкна написал в своем мнении в Eesti Päevaleht, что фокусы Трампа опасны, поскольку могут быть неверно истолкованы Путиным, который может захотеть, к примеру, проверить НАТО при помощи гибридных действий в Эстонии.

”Одним из важнейших столпов нашей обороны является сдерживание. Сильный посыл о единстве, который опирается на реальную военнную мощь. […] Не секрет, что за границей Прибалтики — армия из 100 000 находящихся в боеготовности человек, которые сначала превзойдут расположенные в нашем регионе силы союзников. Но цена, которую Путин заплатит, когда последует единодушная реакция западных стран, существенно выше той пользы, которую это ему принесет", — пишет Цахкна.

”Мы предполагаем, что Путин рационален. Стратегическая коммуникация — часть политики сдерживания. Анализы в сфере обороны показывают, что самую большую опасность представляет то, если Путин неправильно трактует сигналы и просчитается”.