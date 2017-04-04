Цахкна приветствовал в Эмари французских военнослужащих: защита Парижа начинается с Нарвы

Во вторник на аэродроме Эмари высадились 140 военнослужащих вооруженных сил Франции, которые будут проходить службу в Эстонии в составе батальонной тактической группы НАТО, переброска которой окончательно завершится в ближайшую среду, сообщило Министерство обороны Эстонии.

В сообщении отмечается, что французов встречал министр обороны Эстонии Маргус Цахкна, который подчеркнул, что Эстония является одним из форпостов Североатлантического альянса, передает rus.err.ee.

"Защита Парижа, Лондона и Копенгагена начинается с Нарвы. Присутствие союзников необходимо для обеспечения безопасности всех [членов] НАТО, союзнические отношения основаны на взаимной поддержке, — сказал министр. — Подобно эстонцам, французы ценят свободу и солидарность, мы благодарны им за вклад в единство НАТО и обеспечение общих ценностей".

В общей сложности в Эстонию во вторник прибыли 140 французских военнослужащих, еще 50 военных из Франции были дислоцированы в Эстонии ранее.

В среду в Эстонию прибудут свыше 200 единиц британской военной техники, включая БМП Warrior и бронетранспортеры Bulldog, а также 220 британских и 130 французских военнослужащих.