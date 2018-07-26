26.07.2018, 18:20

Цахкна назвал Марта Хельме ”полезным для России идиотом”. Хельме парирует

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rus.delfi.ee
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EKRE 2017. aasta Tallinna kohalike omavalimiste programmi tutvusamine
EKRE 2017. aasta Tallinna kohalike omavalimiste programmi tutvusamineFoto: Hendrik Osula

Вчера Маргус Цахна в своем мнении в Eesti Päevaleht назвал Марта Хельме ”полезным для России идиотом” и сказал, что его высказывания играют на руку, скорее Путину, чем Эстонии.

Цахнка отметил, что ”полезный идиот” не особо отличается от агента влияния, поскольку итог один. Цахкна подчеркнул, что высказывания Хельме служат, скорее, интересам Путина, чем интересам нашей безопасности. ”В качестве громкоговорящего примера можно привести сказанное им 17 июля в передаче ”Räägime asjast”. Хельме доволен: ”Трамп положил конец единству западных стран и это хорошо, потому что это положило конец и глобализации — Трамп стоит за свою страну” Если хорошо подумать, то становится ясно, кому это выгодно”, — пишет Цахкна.

”То, что среди нас есть люди, которые для достижения своей мечты способны сотрудничать с возможными врагами, не ново. Достаточно вспомнить советскую оккупацию или депортации. Кто они — полезные идиоты или агенты влияния Москвы, покажет время. Важно, чтобы бы мы сами понимали, что наша независимость — не нечто само собой разумеющееся и что для ее сохранения нам более никогда нельзя оставаться одним”.

Март Хельме не остался в долгу и заявил, что, говоря обо всем этом, Цахкна опирается лишь на Рауля Ребане и Ээрика-Нийлеса Кросса, которые также руководствуются своим собственным политическими измышлениями и пропагандистскими бредом. ”Я нисколько не сомневаюсь, что все трое выполняют заказную работу и в отношении всех трех действует правило, что громче всех кричит "держите вора" сам — вор”, — сказал Хельме.

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