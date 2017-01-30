Цахкна назначил новым главой ВМС Эстонии Юри Саска

Министр обороны Маргус Цахкна назначил новым главой Военно-морских сил Эстонии капитан-лейтенанта Юри Саска. Министр возложил на Саска ответственное задание вывести ВМС Эстонии из кризиса доверия, который вызвали скандалы на минном тральщике Sakala.

"Военно-морские силы являются органической частью Сил обороны, и поэтому Эстония как морское государство хочет гордиться своим флотом, а не стыдиться. На ошибках нужно учиться и организовать службу так, чтобы ошибки больше не повторялись”, — сказал министр обороны.

По его словам, ВМС должны сконцентрироваться на создании реалистичных военных возможностей, быть инновационными, готовыми к сотрудничеству и использовать смарт-решения.

Цахкна сообщил, что Юри Саска вступит в должность с первого февраля.

Бывший глава ВМС Эстонии Стен Сеппер покинул должность после того, как Налогово-таможенный департамент обнаружил на минном тральщике Sakala большое количество алкогольных и табачных изделий без налоговой маркировки.