Цахкна: мы ужесточим требования по владению госязыком для учащихся русскоязычных гимназий

Председатель партии IRL, министр обороны Эстонии Маргус Цахкна подтвердил намерение правительства ужесточить требования по владению государственным языком среди учеников русскоязычных гимназий.

”Наша задача заключается в том, чтобы сделать все детские сады эстоноязычными. Государство заинтересовано в том, чтобы в Эстонии было максимальное количество лояльных граждан. Почвой для этого является знание языка”, — написал Цахкна в Facebook.

”С большой долей вероятности в нынешнем правительстве данная идея не пройдет, но будут ужесточены требования в отношении категории владения государственным языком для учащихся русскоязычных гимназий”, — заверил он.

”Кроме того, уже в этом году под началом Виктории Ладынской будет запущена концепция домов эстонского языка”, — добавил Цахкна.