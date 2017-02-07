07.02.2017, 14:49

Цахкна: мы ужесточим требования по владению госязыком для учащихся русскоязычных гимназий

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rus.delfi.ee
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Цахкна: мы ужесточим требования по владению госязыком для учащихся русскоязычных гимназий
Margus TsahknaFoto: Karli Saul

Председатель партии IRL, министр обороны Эстонии Маргус Цахкна подтвердил намерение правительства ужесточить требования по владению государственным языком среди учеников русскоязычных гимназий.

”Наша задача заключается в том, чтобы сделать все детские сады эстоноязычными. Государство заинтересовано в том, чтобы в Эстонии было максимальное количество лояльных граждан. Почвой для этого является знание языка”, — написал Цахкна в Facebook.

”С большой долей вероятности в нынешнем правительстве данная идея не пройдет, но будут ужесточены требования в отношении категории владения государственным языком для учащихся русскоязычных гимназий”, — заверил он.

”Кроме того, уже в этом году под началом Виктории Ладынской будет запущена концепция домов эстонского языка”, — добавил Цахкна.

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