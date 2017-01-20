Министр обороны Маргус Цахкна, который в прошлом году, будучи министром социальной защиты, предложил сделать пенсионную систему более равной, чем сейчас, ответил сегодня в Facebook на критику Юргена Лиги.

"Пенсия больше не будет зависеть от заплаченного социального налога, и те, кто больше прилагал усилия и учился, будут получать такое же пособие, как уборщик с минимальной зарплатой. По отношению к квалифицированным это издевательство и обязательно лишит стимула платить зарплату честно", — посчитал Лиги.

Цахкна не согласился с ним. "Неловко слушать визг приспособленцев Партии реформ, которые, будучи в правительстве, не осмеливались принимать важные решения", — написал Цахкна.

"Я понимаю, что Лиги и Рыйвас получали от налогоплательщика большую зарплату и их не интересует, что доходы 77 процентов работающих людей ниже средней зарплаты. Эти низкие доходы при сохранении нынешней пенсионной системы в будущем усугубятся в пенсиях этих людей, что означает, что в будущем большинство пенсионеров будет получать от волостей прожиточное пособие. Это и есть цель либеральной политики, которую культивируют Лиги и Рыйвас? Свое отсутствие смелости принимать решения нет смысла прикрывать ложью".

"Правительство решило, что размер пенсий продолжит и в будущем зависеть от доходов людей. С 2037 года пенсия человека будет складываться наполовину из его дохода и наполовину из проработанных лет. И классический пенсионный возраст исчезнет, вместо него появится гибкая возможность человеку самому решать, когда он пойдет на пенсию. Расчетный пенсионный возраст системы, или якорная точка, будет зависеть от средней ожидаемой продолжительности жизни людей. У людей ничего не заберут, наоборот, пенсии станут достойными, чтобы люди, будучи на пенсии, не должны были клянчить пособия у государства", — добавил Цахкна.