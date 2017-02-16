16.02.2017, 16:30

Цахкна: британские танки и БМП прибудут в Эстонию в апреле

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rus.delfi.ee
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Keskerakonna, IRLi ja SDE esimehed Jüri Ratas, Margus Tsahkna ja Jevgeni Ossinovski teatasid, et alustavad 09.11.2016 konsultatsioone, et moodustada valitsus.
Keskerakonna, IRLi ja SDE esimehed Jüri Ratas, Margus Tsahkna ja Jevgeni Ossinovski teatasid, et alustavad 09.11.2016 konsultatsioone, et moodustada valitsus.Foto: Karli Saul

В среду поздно вечером министр обороны Маргус Цахкна в штаб-квартире НАТО в Брюсселе обсуждал с коллегами переброску боевых единиц НАТО на границы альянса.

”Цель переброски боевых единиц НАТО к границам — сохранение мира и стабильности на всей территории НАТО”, — объяснил министр обороны Цахкна. ”Переброска боевых единиц идет по плану. Элемент управления боевой единицей Соединенного Королевства уже в Эстонии, танки и БМП прибудут в апреле”.

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