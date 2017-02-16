Цахкна: британские танки и БМП прибудут в Эстонию в апреле

Keskerakonna, IRLi ja SDE esimehed Jüri Ratas, Margus Tsahkna ja Jevgeni Ossinovski teatasid, et alustavad 09.11.2016 konsultatsioone, et moodustada valitsus. Foto: Karli Saul

В среду поздно вечером министр обороны Маргус Цахкна в штаб-квартире НАТО в Брюсселе обсуждал с коллегами переброску боевых единиц НАТО на границы альянса.