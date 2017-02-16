Цахкна: британские танки и БМП прибудут в Эстонию в апреле

В среду поздно вечером министр обороны Маргус Цахкна в штаб-квартире НАТО в Брюсселе обсуждал с коллегами переброску боевых единиц НАТО на границы альянса.
”Цель переброски боевых единиц НАТО к границам — сохранение мира и стабильности на всей территории НАТО”, — объяснил министр обороны Цахкна. ”Переброска боевых единиц идет по плану. Элемент управления боевой единицей Соединенного Королевства уже в Эстонии, танки и БМП прибудут в апреле”.
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