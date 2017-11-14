C января для всех партнеров Больничной кассы — одинаковая цена на протезы

Начиная с января для всех договорных партнеров Больничной кассы действует одна и та же цена на изготовление протезов, сообщает касса.

"Фиксированный оговоренный список цен означает, что у всех договорных партнеров по всей Эстонии изготовление протезов находится в одном ценовой нише,” — сказала руководитель отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн. По ее словам, это помогает обеспечить доступность стоматологических услуг, улучшающих здоровье ротовой полости (например, к протезам первичной необходимости) для всех жителей Эстонии, независимо от региона их проживания.

Начиная с 1 января 2018 года вступает в силу новый порядок компенсации зубных протезов, и это значит, что компенсацию за зубные протезы можно будет получить только у тех зубных врачей, которые заключили с Больничной кассой соответствующий договор. Таким образом теперь при регистрации на визит к зубному врачу в новом году, обязательно нужно будет уточнять, есть ли у него договор с Больничной кассой и планирует ли он заключить договор, дающий его пациентам право на получение компенсации за зубные протезы.

Фридеманн добавила: "Ни одна из сумм компенсации или неиспользованный остаток компенсации людей не пропадет. Если у человека в конце 2017 года остаток компенсации за зубные протезы составил, например, 120 евро, он сможет его использовать и дальше и в 2018 году, просто сделать это будет можно только у договорных партнеров Больничной кассы."

Начиная с начала января 2018 года сумма льготы будет учитываться в счете за лечение непосредственно в момент оплаты услуг зубного врача. Для получения компенсации больше не нужно будет предоставлять Больничной кассе отдельное заявление после оказания стоматологической услуги, т.к. все расчеты теперь будут проходить непосредственно между изготовителем протезов и Больничной кассы.

Человеку, для которого еще действует период использования компенсации за протезы, важно знать, что счета за услуги протезирования, оказанные до 31 декабря 2017 года, можно будет предоставить вместе с ходатайством о компенсации только до 31.01.2018 года.

Сумма компенсации за зубные протезы теперь будет составлять 260 евро за три года. Компенсацию имеют право получить застрахованные пенсионеры по инвалидности, пенсионеры по старости, лица с частичной или полной потерей трудоспособности, а также застрахованные лица в возрасте старше 63 лет.

Оставшаяся неиспользованной часть суммы компенсации не переносится на следующий трехгодичный период. Если застрахованный пациент не помнит точно, сколько времени прошло с момента последнего изготовления протезов, мы рекомендуем до следующего посещения зубного врача уточнить данную информацию у изготовителя протезов или подать запрос об этом в Больничную кассу. Данные о своей компенсации за зубные протезы можно проконтролировать и на государственном портале www.eesti.ee в рубрике "Информация о лечении и протезировании зубов". Также можно прислать в Больничную кассу подписанный запрос по почте, прислать электронное письмо или посетить одно из бюро обслуживания клиентов Больничной кассы — https://www.haigekassa.ee/ru/kontakt.

Дополнительную информацию о зубном лечении и протезировании зубов можно прочитать на сайте www.haigekassa.ee/ru/hambaravi.