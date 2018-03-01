Бывшую судью почти 20 лет жестоко избивал муж: окружающие даже не догадывались об этом

Экс-судья Моника Меристо-Дмитриев около двадцати лет подвергалась домашнему насилию, прежде чем решилась с этим покончить, и теперь помогает другим попавшим в беду женщинам, пишет Publik.

Меристо-Дмитриев (56) трудилась судьей в Раквере до октября 2005 года. Она каждый день заслушивала уголовные дела и вершила судьбы преступников, и никто не мог даже представить, что происходит у нее в душе.

”О чем можно говорить, если на тебя нападают просто из ревности и ты не можешь потанцевать даже со своими собственным отцом? Все закончилось уголовным делом. Он по каждому поводу нападал на меня, выкручивал руки, бил. И так 18 лет. И когда все дошло до полиции, у меня тоже была вывернута рука. Конец был особенно ужасным”, — рассказывает женщина.

По словам Меристо-Дмитриев, она терпела все ради ребенка и не верила в себя и в то, что может справиться самостоятельно. Она отмечает, что раньше жертвы не осмеливались заявлять о проблеме вслух и сейчас ситуация немного изменилась: ”Но я не думаю, что этого стало меньше. Люди употребляют больше алкоголя, у них больше экономических и финансовых проблем. Все это перерастает в напряжение дома. И те, кто не умеет выплескивать эмоции, пускают в ход кулаки”.

Ее экс-муж — бывший полицейский, и после увольнения, то есть практически на протяжении всей их совместной жизни, он находился на иждивении жены. ”Последние десять лет я только и думала о том, как от него избавиться. Честно, десять лет! К счастью, помог случай. Будучи пьяным, он упал с лестницы и врач запретил ему пить, но он продолжил и постоянно нападал на меня. В итоге дочь вызвала полицию и его увезли. У него была сильная горячка. Когда его выпустили, то я сказала, что с меня хватит и что мне, как судье в маленьком городе, просто стыдно. Тогда он согласился на развод”.

Моника купила ему квартиру в Раквере и, согласно договоренности, выплатила определенную сумму за остальное имущество. С того момента прошло уже тринадцать лет. Сейчас женщина живет с другим мужем, Виталием, который служит ей опорой и поддержкой во всех ее начинаниях.