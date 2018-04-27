27.04.2018, 20:20

Бывший заключенный с браслетом: надзорный орган мешает мне нормально жить и работать!

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комментарий Минюста
Ольга Привалова
Ольга Привалова
EST 7
Viru vangla - veebruar 2018
фото иллюстративноеFoto: Sven Arbet

В редакцию русского Delfi обратился читатель Александр. Мужчина в начале года освободился из мест лишения свободы ”под браслет”. Устройство, по его словам, постоянно ломается, из-за чего у него возникают сложности с работой.

”В феврале этого года меня выпустили из Таллинской тюрьмы на условно-досрочное. И дали надзор: три месяца электронного браслета”, — пишет он.

Через два дня автору письма установили дома специальное оборудование для надзора. Через несколько часов аппарат, который его контролирует, перестал работать. ”Тут же приехал надзорный орган, и мне его поменяли. В начале апреля аппарат опять сломался, и его надо менять. Мне надзор прислал письмо: я должен быть дома в определенное время. Но я работаю! Если я не подчинюсь — могу вернуться обратно в места лишения свободы”, — утверждает написавший. А опаздывать на работу ”тоже как бы не вариант”. Такси ему оплачивать не будут. И личным транспортом Александр тоже не обладает.

”Самое ужасное — это стоимость этого всего: 5016 евро! В случае, если будет поломка с моей стороны. На данный момент об этом речи не идёт”.

”Сколько может ломаться данное оборудование, которое стоит бешеных денег? И почему надзорный орган мешает нормально жить и работать?” — задается бывший заключенный вопросом риторического характера.

Минюст: все поменяно

Delfi обратился за комментарием в Министерство юстиции. Оно оказалось немногословным.

”Поломки оборудования для надзора — относительно редки. Если это случается — устройство меняют”, — ответила пресс-секретарь тюрем Леаника Либеон.

Мы также попросили более подробно прокомментировать случай, описанный читателем.

”К настоящему моменту его устройство поменяно, и, насколько нам известно, проблем с новым нет”, — добавила Либеон.

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