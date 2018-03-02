Бывший заключенный и наркоман Иммануэль Волконский: тюрьма — это заведение мести, заключенные сидят на антидепрессантах

В пятницу, 2 марта, в Таллиннской тюрьме состоялась конференция TEDxVangla. Мы поговорили с одним из спикеров мероприятия, Иммануэлем Волконским, сыном известного эстонского деятеля культуры Пеэтера Волконского, бывшим наркоманом и заключенным, а ныне христианином и библиотекарем. По словам Волконского младшего, стереотипы о красивой жизни в тюрьме сильно преувеличины. Большая часть заключенных принимает антидепрессанты, а тюремные правила полны абсурда.

Сколько раз вы сидели в тюрьме, когда и по какой причине?

Я сидел в тюрьме два раза, оба раза за наркопреступления. Первый раз с 2002 по 2004 год, второй раз с 2009 по 2011 год. Оба раза я выполнял условия условно-досрочного освобождения, поэтому всего сидел в тюрьме три года.

Наркотики, алкоголь… Какова все же главная причина того, что вы пошли по ложному пути, с чего все началось?

Первым из веществ, которые вызывают зависимость, стал алкоголь. Часто говорят, что все начинается с травки, но в реальности с алкоголя. Об этом не хотят говорить, так как алкоголь легален и его употребляют почти все. Но правда такова — именно со спиртных напитков все начинается, так как это такое же вещество, вызывающее зависимость, опьянение. Причиной, почему я пошел по ложному пути стало, среди прочего, отсутствие правильного авторитета, неверные примеры для подражания и большая необходимость во внимании. Все началось еще в школе.

Что случилось в тюрьме, почему вы изменили свой образ жизни?

Из тюрьмы я вышел христианином. Понял, что Бог существует и поэтому изменил свою систему ценностей. Понял, что всю жизнь жил неправильно и начал жалеть о своих проступках.

Чем вы занимаетесь сейчас?

Учусь на магистратуре в Тартуском университете на отделении религиоведения, работаю библиотекарем, сотрудничаю с полицией с целью предотвращения наркозависимости: хожу в школы и другие заведения, рассказываю молодым людям о своей жизни.

Почему вы решили сотрудничать с полицией? Обычно после тюрьмы люди не очень-то хотят говорить о своей жизни.

Я видел в этом необходимость и возможность хоть как-то помочь. Это возможность вынести из всего плохого, из неправильно прожитой жизни, что-то позитивное, чем я могу помочь другим. К тому же, информация о моем тюремной заключении и так была известна общественности, так что терять было нечего. Разумеется, мне каждый раз неловко говорить о моем прошлом, но в каком то смысле это делает меня свободным — у меня нет никих грязных секретов. Я говорю честно — да, я был преступником и наркоманом, но теперь исправился, а значит все могут выбраться из этого. Поэтому я думаю, что об этих вещах нужно говорить. Особенно тем людям, которые ”варились” в этом, так как их знания не прочитаешь в книге, это личный опыт.

Есть ли жизнь после тюрмы?

Да, есть, но это нелегко. Общество и государство сделало жизнь после тюрьмы очень сложной. Осужденных людей не хотят принимать обратно в общество и это нужно изменить, так как у каждого человека есть свои ценности и каждого преступника можно изменить. Отношение как государства, так и общества должно измениться. Нужно изменить законодательство, например, систему судебных исполнителей, так как это просто не дает освободившимся начать новую жизнь.

Сейчас в обществе есть мнение, что тюрьма — это своеобразный отдых. Бесплатная еда, жилье, удобство. Вы согласны с этим?

Это абсолютно неверное мнение. То, что современные европейские тюрьмы чистые и быт удобен, не делает их менее тюремными — свободна все равно потеряна. Тюрьма может быть какой угодно красивой и удобной, но всегда останется тюрьмой. К тому же наша система наказания слишком жестокая. Наказать можно почти за любую вещь и от тебя часто требуют исполнения абсолютно абсурдных правил, у которых нет никакого рационального объяснения или пользы от них.

Огромная часть заключенных принимает антидепрессанты. Разве это означает хорошую и легкую жизнь? Здесь огромную роль играет СМИ, которые рисуют неверную картину о жизни в тюрьме. Правильную картину лучше видят те, у кого близкие люди сидят в тюрьме. Психологически тюрьма опустошает людей. На данный момент мы имеем дело с заведением мести, предписания которого направлены только на наказания.

Почему вы решили принять участие в конференции TEDxVangla? О чем вы будете говорить и прежде всего кому посвящена ваша речь?

Я вижу в этом возможность сказать некоторые важные вещи, о которых должны думать и государство, и общество. Дать верную картину того, что действительно происходит в тюрьме и что значит выйти оттуда. Что после освобождения человека всеравно окружают стены — социальные и психологические стены, которые также тяжело перелезть, как и бетонные стены. Моя речь направлена на общество, на то, чтобы начать дискуссию и заставить людей подумать о том, что каждый человек может ошибиться и исправиться. Что каждый человек ценен и может измениться, а общество и государство должны ему помочь. Быть в тюрьме — не значит быть навечно быть преступником.