Бывший вице-мэр Тарту Семиларски: я никогда не брал взяток

По словам Валво Семиларски, который был вынужден на этой неделе подать в отставку с поста вице-мэра Тарту из-за подозрений в коррупции, он никогда не совершал вменяемых ему преступлений, передает rus.err.ee.

"Можно сказать, что эти подозрения были объявлены слишком уж стремительно, и я, безусловно, заинтересован в том, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее. Я готов к продуктивному сотрудничеству со следственными органами. Хочу заявить, что я никогда не брал взятку и не использовал свое служебное положение, чтобы повлиять на работу горуправы. Для того, чтобы оценить и подготовить гостендеры, есть специалисты, есть свои рабочие группы", — сказал Семиларски в субботу, 16 октября, в интервью "Актуальной камере".

В среду реформиста Семиларски задержала Полиция безопасности (КаПо) по подозрению в получении взятки и нарушении антикоррупционного законодательства при заключении сделок в особо крупных размерах. По версии следствия, чиновник использовал служебное положение во время сделки по продаже муниципальной земли, а также получил взятку за изменение условий тендера на организацию автобусной линии.

Одновременно с Семиларски был задержан еще один вице-мэр Тарту — центрист Артем Суворов, который подозревается в неоднократном получении взяток в течение продолжительного периода в обмен на выделение средств в поддержку ряда организаций.

19 октября оба чиновника подали в отставку, а 20 октября они были отпущены на свободу, т.к. прокуратура не стала ходатайствовать об их аресте на время следствия.