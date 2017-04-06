Бывший вице-мэр Нарвы Максим Волков стал директором Центра культуры в Маарду

Руководитель КВН Эстонии, в прошлом журналист и вице-мэр Нарвы Максим Волков возглавил маардуский Центр культуры и информации, а в перспективе мэр Маарду Владимир Архипов видит его членом своей команды.

"У нас в штатном расписании есть должность директора Центра культуры и информации, а есть и пост художественного руководителя. Очень долго работу на двух этих постах совмещал Виктор Поляков, но такая нагрузка могла повлиять на проведение наших различных городских мероприятий и развитие культуры. В итоге мы решили, что работать в этих должностях должны разные люди. Был проведен внутренний конкурс. Пост директора решено доверить Максиму Волкову. Виктор Поляков остался художественным руководителем центра, никакого конфликта с ним нет", — сказал rus.err.ee мэр Маарду Владимир Архипов.

"Максим Волков — открытый человек, хороший управленец, имеющий опыт работы как в местных самоуправлениях, в частности в Нарве, так и в сфере культуры — КВН все же в какой-то мере относится к этой области. Он коммуникабельный человек, который хорошо понимает культурные процессы", — объяснил Архипов, почему был сделан выбор в пользу Волкова.

На вопрос, усилит ли Максим Волков предвыборный список Центристской партии, Архипов ответил, что соответствующее предложение ему уже сделано: "В ближайшее время он даст мне на него ответ".

Архипов не исключил, что в будущем Волков мог бы войти и в состав городской управы: "У человека, имеющего опыт работы вице-мэром Нарвы, есть все возможности, чтобы занимать этот пост и в другом самоуправлении".