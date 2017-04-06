Бывший вице-мэр Нарвы Максим Волков стал директором Центра культуры в Маарду

Руководитель КВН Эстонии, в прошлом журналист и вице-мэр Нарвы Максим Волков возглавил маардуский Центр культуры и информации, а в перспективе мэр Маарду Владимир Архипов видит его членом своей команды.

"У нас в штатном расписании есть должность директора Центра культуры и информации, а есть и пост художественного руководителя. Очень долго работу на двух этих постах совмещал Виктор Поляков, но такая нагрузка могла повлиять на проведение наших различных городских мероприятий и развитие культуры. В итоге мы решили, что работать в этих должностях должны разные люди. Был проведен внутренний конкурс. Пост директора решено доверить Максиму Волкову. Виктор Поляков остался художественным руководителем центра, никакого конфликта с ним нет", — сказал rus.err.ee мэр Маарду Владимир Архипов.

"Максим Волков — открытый человек, хороший управленец, имеющий опыт работы как в местных самоуправлениях, в частности в Нарве, так и в сфере культуры — КВН все же в какой-то мере относится к этой области. Он коммуникабельный человек, который хорошо понимает культурные процессы", — объяснил Архипов, почему был сделан выбор в пользу Волкова.

На вопрос, усилит ли Максим Волков предвыборный список Центристской партии, Архипов ответил, что соответствующее предложение ему уже сделано: "В ближайшее время он даст мне на него ответ".

Архипов не исключил, что в будущем Волков мог бы войти и в состав городской управы: "У человека, имеющего опыт работы вице-мэром Нарвы, есть все возможности, чтобы занимать этот пост и в другом самоуправлении".

Валев Калд, председатель правления Объединенной Левой Партии Эстонии, прокомментировал увольнение Виктора Полякова с должности директора Центра культуры Маарду:

Виктор Поляков является членом правления Европейской левой партии и членом правления Объединенной Левой Партии Эстонии. Про Полякова могу сказать, что другого такого же профессионала в области развития культуры надо еще поискать. Виктора знают многие в Эстонии: он дипломированный режиссер, известный радио- и телеведущий. Многие помнят его культовою радиопередачу "Русская рулетка — двадцатка лучших хитов из России", ну, а шутки из его радиопередачи "Братья Гадюкины" до сих пор в народе.

На посту директора Маардуского центра культуры и информации центристы дали ему поработать всего год, но под его руководством количество культурных мероприятий в городе возросло почти в 3 раза. Маардуский центр досуга превратился в популярную концертно-выстовочную площадку, в которую стремятся попасть многие звезды культуры.

Увольнение Виктора Полякова с должности директора центра культуры и информации Маарду — это, конечно же, политически мотивированный шаг центриского мэра города. По результатам последних муниципальных выборов 2013 года, центристы не должны были быть у власти, так как выборы выиграл и получил большинство голосов в Маардуском городском собрании Маардуский Избирательный Союз, возглавляемый мэром города Георгием Быстровым. Но, после смерти Быстрова, центристы захватили власть в городском собрании и назначили своего мэра. В Маарду сейчас творится форменный беспредел, на основе партийной принадлежности: людей делят на "своих", то есть членов центристской партии и "чужих".

Это, по-сути, противоречит Закону о равном обращении (п.2 ч.2 ст.2), согласно которому запрещается дискриминация лиц по признаку их убеждений при освобождении от должности.

И если мне, будучи мэром Маарду, центристы вменили в вину то, что я каким-то образом затронул кадры, то сейчас в рядах городских структур прошла первая и началась вторая волна ”архиповской” чистки кадров, когда руководители городских структур заменяются на личных друзей мэра, своих детей и таллинских однопартийцев.