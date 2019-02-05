Бывший сотрудник Postimees: владелец газеты "склоняет ее вправо", независимость издания — в опасности

В 2013 году владелец Postimees норвежская медиакомпания Schibsted хотела отказаться от своего бизнеса в Эстонии. Тогда эстонской частью заведовал Март Кадастик, он и привел Линнамяэ в Postimees в качестве крупного инвестора. У успешного бизнесмена Линнамяэ, занимавшегося аптечным бизнесом, были деньги на развитие Postimees. Это было решением, о которым позже Кадастик пожалел.

Об одном главреде

Далее Линнамяэ купил полфирмы. Вторая половина тогда принадлежала высшему руководству под предводительством Кадастика. В 2015 году Линнамяэ выкупил у партнеров остальную часть и стал владельцем всего концерна Eesti Meedia. Помимо самой Postimees, туда входил и Kanal 2, несколько уездных газет и еще кое-какие издания.

Месяц спустя полного перехода фирмы во владение Линнамяэ появилась новость: новым главредом Postimees станет Хардо Паюла. Он к тому времени уже прослыл как экономический аналитик и комментатор с правым мировоззрением.

23 сентября 2015 года — первый рабочий день Паюла в качестве главреда. Утром прошло собрание директоров отделов, на котором рассмотрели вышедший номер и обсудили темы грядущего дня. На собрание пришел Паюла, сказал, что все плохо, и что половину сотрудников Postimees надо уволить. Кого именно — он не поведал, потому что давно не читал Postimees. И газету того дня — тоже не читал. Такой поворот событий вызвал в редакции настоящую войну, и он был вынужден покинуть свой пост со дня.

Случай Паюла был необычен лишь ввиду крайне короткого срока его пребывания в должности. Postimees очень враждебно настроен в отношении пришедших со стороны начальников, которые начинают учить других как надо. Журналисты и без того очень часто встречаются с попытками давления со стороны источников, пиарщиков и читателей. И руководство зачастую — еще один мешающий фактор, не дающий сотруднику СМИ делать журналистику по своему усмотрению.

В новый год в издании произошла еще одна перемена. Ветеран издания Неэме Корв на посту главреда отдела мнений был заменен Пеэтером Хельме. До вступления в должность в Postimees Хельме беседовал с Линнамяэ. ”Просто потрепались о журналистике и литературе”, — сказал Хельме, ранее трудившийся литкритиком.

Склоняется в пользу EKRE?

23 января этого года у нас вышла статья под заголовком ”Три партии пожаловались на компас избирателя от Postimees. Они сочли, что он склоняется в пользу EKRE”.

Центристы, реформисты и ”Ээсти 200” раскритиковали компас избирателя Hääleandja от Postimees. По их словам, он имеет уклон в сторону консервативных партий, особенно EKRE — в нем представлены темы, в основном интересующие их.

Гомосексуальные пары с точки зрения закона стоит считать семьей?

Законный брак — более правильная форма сожительства, чем свободный?

Верно ли, когда женщина предпочитает карьеру, а не воспитание детей и заботу о семье?

Аборт — приемлемый метод планирования семьи?

Должно ли государство продвигать в обществе либеральные европейские ценности?

Следует ли ограничить свободу слова в обществе, если это ущемляет взгляды какого-либо меньшинства?

Это — шесть из 23 вопросов, которые Postimees разослал баллотирующимся в Рийгикогу и попросил ответить. Далее планировалось на основании этих вопросов-ответов составить компас избирателя, с помощью которого избиратели смогли бы выбрать верного кандидата.

Несколько политиков решили не отвечать на вопросы, так как видят в них уклон. Также они не пожелали делиться информацией о себе с Центром общественных исследований, так как считают, что эта организация продвигает консервативное мировоззрение.

Руководитель проекта Hääleandja Аарне Сеппель отрицает сотрудничество с этим ведомством.

Также Postimees назвал свой компас уникальным даже в мировом контексте, так как программа позволяла узнать кандидата, чье мировоззрение больше всего совпадало с мировоззрением тестируемого. Однако как минимум трем партиям этот подход не понравился.