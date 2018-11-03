03.11.2018, 20:50

Бывший шпион Виктор Суворов о России: умирающее животное непредсказуемо и очень опасно

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Лийза Тагель
Лийза Тагель
 
EST 14
Бывший шпион Виктор Суворов о России: умирающее животное непредсказуемо и очень опасно
Taskulambiga pimeduses. Just nii kujutatakse spioone filmides. Pärislelus on kõik palju proosalisem.Tiit Blaat

Для неверных супругов существует правило: не изменяй там, где живешь, и не живи там, где изменяешь. Тот же принцип действует в отношении шпионов, сказал в интервью изданию LP бывший советский шпион, а ныне историк-любитель и писатель Виктор Суворов (71), проживающий с 1978 года в Великобритании.

Поведение современной России Суворов называет непредсказуемым.

”Умирающее животное непредсказуемо и очень опасно”, — говорит он.

”Будем надеяться, что распад России пройдет также относительно тихо и спокойно, как распад т. н. социалистического содружества и последовавший за ним распад СССР”, — рассуждает эксперт. В том, что этот распад случится, Суворов не сомневается, и один из факторов, указывающих на это, — это то, что в последнее время мы слишком часто слышим о ГРУ.

”Как может работать разведка, если руководители государства и/или их ближайшие родственники уже давно являются иностранными гражданами? Когда они давно уже продали все тайны?” — рассуждает мужчина. Он говорит, что российская военная разведка уже давно потеряла квалификацию и деградировала на всех уровнях.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

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