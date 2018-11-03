Бывший шпион Виктор Суворов о России: умирающее животное непредсказуемо и очень опасно

Поведение современной России Суворов называет непредсказуемым.

”Умирающее животное непредсказуемо и очень опасно”, — говорит он.

”Будем надеяться, что распад России пройдет также относительно тихо и спокойно, как распад т. н. социалистического содружества и последовавший за ним распад СССР”, — рассуждает эксперт. В том, что этот распад случится, Суворов не сомневается, и один из факторов, указывающих на это, — это то, что в последнее время мы слишком часто слышим о ГРУ.

”Как может работать разведка, если руководители государства и/или их ближайшие родственники уже давно являются иностранными гражданами? Когда они давно уже продали все тайны?” — рассуждает мужчина. Он говорит, что российская военная разведка уже давно потеряла квалификацию и деградировала на всех уровнях.

Полностью интервью можно прочитать здесь.