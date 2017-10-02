Бывший работник Госканцелярии отправится в тюрьму за разглашение гостайны

В понедельник, 2 октября, Харьюский уездный суд признал виновным в разглашении государственной тайны бывшего советника координационного бюро по вопросам безопасности и гособороны Государственной канцелярии Райне Ээнма. Суд приговорил Ээнма к трем годам и 10 дням тюремного заключения, из которых надо отбыть за решеткой три месяца и десять дней.

Остальная часть наказания — условная с испытательным сроком в два с половиной года, сообщает rus.err.ee.

Согласно обвинению, Ээнма в 2017 году вынес за пределы зоны безопасности Госконцелярии содержащие государственную тайну документы Полиции безопасности и Департамента информации (службы внешней разведки) и хранил их у себя.

"В данном случае нет оснований считать, что Ээнма мог передать засекреченные документы посторонним людям, но возможность, что к секретной информации получат доступ посторонние, появляется уже тогда, когда документы выносятся из безопасной зоны определенных учреждений", — отметила госпрокурор Инна Омблер.

Ээнма ранее работал на различных должностях в сфере внутренней безопасности в Министерстве внутренних дел, а в последние годы — в Государственной канцелярии. Последнее место его работы — координационное бюро по вопросам безопасности и гособороны Государственной канцелярии.